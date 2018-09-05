قال الرائد محمد الشربيني، بغرفة عمليات إدارة المرور، إن أحجام المرور المعتاده هي التي تطغى على الطرق البطيئة والسريعة، موضحا أن استمرار غلق طريقي "أسوان - الأقصر" و"أسوان - أبوسمبل" حيث تتابع إدارة مرور أسوان مع المحافظة والأرصاد الجوية لحين هدوء الحالة وفتح الطرق مرة أخرى بسبب تحذيرات الأرصاد.

وأضاف "الشربيني" خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي أم سي" أنه إذا تواجد أي قائد مركبة في منطقة الأمطار أو الشبورة يجب أن يقلل من سرعته بشكل كبير وعدم مضاعفه مسافة الأمان والالتزام بالحارات المرورية وعدم التخطي الخاطئ لأي أسباب إلا في حالة الضرورة فقط.