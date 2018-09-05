التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة استعرض فيها مشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على الإرهاب خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتلي الجيش الثالث الميداني لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد، ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين مشيدا بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل خدمة الوطن.

وأكد زكي أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن ما نواجهه من تحديات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف لن تثنينا عن تحقيق أمن واستقرار الوطن.

كما أكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ الجاذب للاستقرار والبناء وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، موضحا أن الشعب المصري نسيج واحد بتماسكه وتلاحمه في مواجهة الفتن والتحديات التي تستهدف مسيرة البناء والتنمية.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وأدار القائد العام حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاهتمام باللياقة البدنية والروح المعنوية للمقاتلين كركيزة أساسية لبناء الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي، والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها، معربا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره.

كما حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.