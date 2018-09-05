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"الوزراء": مجموعة عمل لدراسة مقترحات ومطالب ممثلي القطاع الصناعي

"الوزراء": مجموعة عمل لدراسة مقترحات ومطالب ممثلي القطاع الصناعي

"التعليم العالي": قبول طلاب الدبلومات الفنية فقط بالجامعة العمالية

"التعليم العالي": قبول طلاب الدبلومات الفنية فقط بالجامعة العمالية

مكتبة الإسكندرية تختتم أنشطتها الصيفية للنشء غدا

مكتبة الإسكندرية تختتم أنشطتها الصيفية للنشء غدا

وفد من "شباب تحالف الحضارات" في زيارة لمشيخة الأزهر

وفد من "شباب تحالف الحضارات" في زيارة لمشيخة الأزهر

بالصور| رئيس "المترو" يتفقد محطة "المرج الجديدة"

بالصور| رئيس "المترو" يتفقد محطة "المرج الجديدة"

"السكة الحديد": 20 مليون جنيه زيادة شهرية في إيرادات التذاكر

"السكة الحديد": 20 مليون جنيه زيادة شهرية في إيرادات التذاكر

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طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

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