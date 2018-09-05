قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالفيوم بالمرور والتفتيش على عدد من المنشأت الصناعية، وتم رصد وتسجيل عدد من المخالفات البيئية منها عدم وجود سجل بيئي لتلك المنشأت وعدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة والتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة إلى جانب سوء تخزين المادة الخام والمنتج النهائي.

كما تم التفتيش على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسنهور، وتم رصد وتسجيل عدد من المخالفات البيئية منها عدم وجود السجل البيئى وعدم وجود الموافقة البيئية على الإنشاءات الجديدة بالمحطة والتخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة وعدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشديد الرقابة والحد من مصادر التلوث و تطبيق خطط الإصحاح والإلتزام البيئى للمنشأت قامت الفروع الإقليمية بالعديد من الأنشطة فى هذا المجال.

كما قام الفرع الإقليمي بالشرقية بعمل المراجعة البيئية الخاصة بورشة تقطيع وصقل رخام بالتل الكبير - محافظة الإسماعلية وعمل المراجعة البيئية لمصنع لصناعة المواسير البلاستيك بمدينة العاشر من رمضان ودراسة وتقييم الأثر البيئي لـ6 مشروعات (بنية أساسية وصناعية وطبية)، كما قامت لجنة من فرع الشرقية فى إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بعمل حملة لفحص عوادم السيارات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأيضا المرور على مكامير الفحم بقريتي غيتة والزوامل التابعين لمركز بلبيس وتحرير عدد 3 محاضر لتلك المكامير.

ومن ناحية أخرى، قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بعمل حملة لقياس عوادم السيارات بطريق سندوب المنصورة بمشاركة شرطة البيئة و المسطحات حيث تم فحص عدد من السيارات والتنبيه على اصحاب السيارات لعمل الصيانه اللازمه والتاكد من ضبط محرك السيارة، كما تم المرور على (3) مصانع للطوب الطفلي بمنطقة (جسر النيل، جوجر، طلخا)، وكذلك المرور على مصنع لتدوير القمامة والمقلب الملحق به، وتبين أن المصنع يعمل بشكل جيد ولا يوجد أي اشتعالات بحيز المكان، إلى جانب جهود فرع القاهرة الكبرى، حيث تم المرور على منطقة باسوس بالقناطر الخيرية والتفتيش على عدة مصانع للبلاستيك و قياس مستوى الضوضاء والوطأة الحرارية وتبين من القياسات مخالفة مستوى الضوضاء المكافئة بالمصنعين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ومازال العمل مستمر لتنفيذ البرامج والآليات المعنية بحماية البيئة والالتزام بتطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.