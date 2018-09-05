نشر الدكتور يوسف زيدان غلافي روايتيه "عزازيل" و "النبطي" مترجمتين إلى اللغة الروسية، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبيوك"، معلقًا عليهما بالتنويه عن ندوة (الحوار المجتمعي، روسيا والعالم)، التي يعقدها اليوم بالجامع الكبير بالعاصمة موسكو، بمشاركة مفتي روسيا "روشان عباسوف" ومطران القدس " عطا الله حنا" ومدير معهد الحضارة الإسلامية "سعيد كاميلوف" ومديرة القناة الروسية RT Arabic وغيرهم".

وكتب "زيدان": "سأُلقي محاضرة بعنوان دور الأدب في التقريب بين ثقافات الشعوب في جلسة يديرها الإعلامي المعروف الدكتور سامي كليب".