يعمل تطبيق "اقرأ لي" للكتب والروايات المسموعة على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة برواية الأديب الدكتور يوسف زيدان "فردقان" والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها قريباً على التطبيق في أغسطس.

وتعد تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في سوق النشر بالعالم العربي أن يتم إنتاج الرواية صوتيًا وإتاحتها للجمهور أولاً قبل طباعتها ورقيًا.

وتعتبر رواية "فردقان" هي أحدث أعمال الدكتور يوسف زيدان، والتي تدور أحداثها عن حياة "ابن سينا" في الفترة التي تم إعتقاله فيها بقلعة "فردقان" بإيران. وتتطرق الرواية بأسلوب أدبي إلى أفكار "ابن سينا" الفلسفية، وتقترب من تفاصيل الحياة التي عاشها في فترة تاريخية اتسمت بالاضطرابات السياسية والصراعات الدامية على السلطة بين الحكام المسلمين.

يقدم تطبيق "اقرأ لي" أكثر من 200 كتاب، في شتى المجالات الأدبية والفكرية، تقرأ من خلال مجموعة من المذيعين الشباب المحترفين، وبإستخدام تكنلوجيا المؤثرات الصوتية التي تمنح النص المكتوب حالة من الحياة والحيوية والمتعة.