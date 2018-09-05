قررت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، اليوم، عزل راكب مصري للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، لدى عودته من السعودية بعد أداء الحج، وتحويله إلى مستشفى حميات العباسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت مصادر في المطار، إنه في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبه طبيب الحجر الصحي في حاج مصري يدعى "علي.ع.ع" 79 عاما، من محافظة الدقهلية، لظهور أعراض الفيروس عليه من سعال وارتفاع حرارة الجسم واحتقان.

وأبلغ الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، والذي قرر عزل الراكب في مستشفى حميات العباسية، وإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من خلوه من الفيروس، ونُقل بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.