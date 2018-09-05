أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم الأربعاء، معبر إيريز الوحيد المخصص للأفراد مع قطاع غزة غداة صدامات قرب نقطة العبور، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وتابع الجيش أن المعبر سيظل مغلقا حتى إصلاح الأضرار الناجمة عن المواجهات دون إعطاء توضيحات حول الوقت الذي سيتطلبه ذلك، على أن يسمح فقط بعبور الحالات الإنسانية.

ومعبر إيريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن "مئات المشاغبين" الفلسطينيين شاركوا في أعمال عنف الثلاثاء ورشقوا حجارة ما ألحق أضرار بمبنى نقطة العبور، وقال إن "المعبر سيبقى مفتوحا أمام حالات انسانية صودق على مرورها وبشكل فردي".

وكانت إسرائيل أعادت فتح المعبر في 27 أغسطس بعد إغلاقه لمدة أسبوع.

من جهته، قال مراسل "فرانس برس" إن عدة آلاف من سكان غزة اجتازوا نقطة التفتيش التابعة للسلطة الفلسطينية في معبر بيت حانون وتوجهوا إلى الجانب الإسرائيلي حيث تسبب المحتجون الثلاثاء بتحطيم الإنارة وألحقوا أضرارا بالشارع.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على العودة أدراجهم، مستخدما الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد أصيب 5 فلسطينين جراء إطلاق النار عليهم في المعبر.

في المقابل، يظل معبر كرم أبوسالم (كريم شالوم) المخصص لمرور البضائع إلى قطاع غزة مفتوحا بعد إغلاقه مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي شديد منذ 10 أعوام. كما أن حدوده مع مصر مغلقة في أغلب الأوقات.

وتحاول مصر والأمم المتحدة منذ أسابيع التوصل إلى هدنة دائمة بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل بعد أشهر من التوتر والعنف.

وتشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل منذ 30 مارس تظاهرات للفلسطينيين ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقتل 172 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ ذلك التاريخ فيما قتل جندي إسرائيلي في العشرين من يوليو الفائت.

وخاضت قوات الاحتلال وحماس 3 حروب منذ 2008.