أعلن المحاميان كيرلس سامي، ومحمد رمضان، الموكلان للدفاع عن المتهم وائل سعد تواضروس، الراهب المجرد أشعياء المقاري، في قضية قتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون الأنبا إبيفانيوس، يوم 29 يوليو الماضي، داخل الدير، وانسحابهما من القضية.

وأكد المحامي محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن زميله كيرلس سامي أخبره بالانسحاب من القضية، وأنه بالتالي لا توجد له تواصل بالقضية التي كان يتابعها عن طريق زميله كيرلس.

ولم يكشف المحامي كيرلس سامي عن أسباب انسحابه من القضية، على الرغم من أنه حاول التشكيك خلال الأيام الماضية في صحة اعترافات المتهم بقتل رئيس الدير، وطالب بعرض موكله على الطب الشرعي بحجة تعرضه للإكراه البدني للاعتراف، وطعن في صحة التحقيقات.

وكانت محكمة الجنايات حددت يوم 23 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات القضية، المتهم فيها إلى جانب أشعياء، الراهب فلتاؤس المقاري، والتي أحتوت التحقيقات فيها على اعترافات المتهم "أشعياء" بمحاولة القتل، وتورطه في مخالفات مالية داخل الدير، ووجود خلافات بينه وبين رئيس الدير القتيل، فضلا عن تورطه في مخالفات جنسية مع سيدات إحداهن حملت منه سفاحًا، وهي مخالفات لقوانين الكنيسة ونذر الرهبنة القبطية التي تتطلب "الطاعة والتبتل الطوعي والفقر الاختياري".

كان المحامي أمير نصيف، انسحب عن الدفاع عن المتهم، قبل المحاميين بعد قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهام للراهب المجرد وشريكه رسميا بقتل رئيس الدير.