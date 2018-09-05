استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، تقريرا يتوج الزيارة المثمرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية، أوضح فيه الإنجازات التي تمت فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر، في التقرير، توقيع عقد مشروط مع التحالف الصيني شنغهاي إليكتريك ودونج فانج لإنشاء أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تبلغ 4.4 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل إلى 6 سنوات .

وأضاف الوزير أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، ومن المقرر إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله في سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة، على أن يجري الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، موضحا تعيين الاستشاري العالمي تراكتبيل البلجيكي والذي أجرى التقييم الفني والمالي للعروض التي كانت مقدمة من الشركات.

وأضاف أنه جرى توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ساينوهايدرو لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة على مستوى العالم لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل من 6 إلى 7 سنوات.

وأوضح أنه يجري تنفيذ المحطة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة ثلاثية للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، مضيفا أن هذا المشروع يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء للتأكد من جاهزية المهمات الكهربائية والتأكد من تشغيلها وعمل الصيانة الكاملة لها للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بصفة عامة، وبالأخص خلال فترات التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأمين التغذية الكهربائية للقطاعات لتلبية كافة الاحتياجات لكافة أغراض الاستخدام.