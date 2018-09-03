جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى التأكيد على استمرار دعم مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ومساندتها لكافة جهود تحقيق التسوية السياسية، موجهاً التهنئة للرئيس «سلفا كير» بمناسبة التوقيع مؤخراً بالأحرف الأولى على اتفاق السلام النهائى، مؤكداً دعم مصر مبادرة الحوار الوطنى ومعالجة جذور النزاع وتحقيق المصالحة الوطنية فى البلد الشقيق.

وقال «السيسى»، خلال استقباله «سلفا كير»، رئيس جنوب السودان، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية، بكين، إن مصر ستواصل مساندة جهود التنمية فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون الثنائى وتقديم المساعدات والدعم الفنى لحكومة «جوبا»، بما يسهم فى تلبية تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل، والمضىّ فى تنفيذ المشروعات الثنائية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار، والمشروعات التى تحقق مصالح الشعبين فى مختلف المجالات.

الرئيس: نؤيد مبادرة الحوار الوطنى وتحقيق المصالحة الوطنية فى البلد الشقيق

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن «سلفا كير» أكد حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار فى جنوب السودان، فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الثنائى، كما عرض رئيس جنوب السودان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية فى بلاده، فضلاً عن الجهود الجارية للتسوية السياسية وتحقيق الوفاق الوطنى.

وقال «راضى» إن الرئيس السيسى شارك، اليوم، فى الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى تعاون «الصين - أفريقيا» بعنوان «الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع»، بحضور الرئيس الصينى، ومشاركة واسعة من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس المفوضية الأفريقية، ومنظمات دولية وأفريقية. وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وجذب الاستثمارات الدولية لأفريقيا، ودفع التبادل التجارى بين الصين والقارة السمراء.

من جانب آخر، تعهّد الرئيس الصينى، شى جين بينج، بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية فى أفريقيا على شكل مساعدات، واستثمارات وقروض، فى إطار تعزيز الجهود لتنمية القارة السمراء.