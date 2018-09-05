أصبح "جيف بيزوس" مالك شركة "أمازون" أغنى رجل في العالم بعد الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركة، مع ثروة صافية تقدر بأكثر من 140 مليار دولار، وذلك بعد أن قدرت وول ستريت قيمة شركة "أمازون"، التي لم يزيد عمرها عن الـ25 عاما بـ1 تريليون دولار، وذلك بعد أسابيع من وصول "أبل" إلى هذا الرقم لأول مرة في تاريخ الشركات الأمريكية، وارتفع اليوم سعر سهم أمازون، المدرجة في بورصة "ناسداك" في الولايات المتحدة، لفترة وجيزة فوق علامة تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وكانت قيمة الشركة تحوم حول هذا الرقم اليوم.

ويمثل هذا الإنجاز الجديد أحدث فصل في قصة نمو الشركة، التي أسسها رجل الأعمال "جيف بيزوس" في سياتل، واشنطن، في عام 1994، وبعد أقل من 25 عامًا، اكتسبت الشركة حضورًا كبيرًا في كل شيء بدءًا من البيع بالتجزئة وصولًا عالم الفيديو، مما ساعدها على جنى عائدات بلغت 178 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت شركة "أمازون" تتنافس مع "أبل" للوصول إلى هذا الرقم القياسي لأشهر لكنها خسرت عندما استجابت أسواق الأسهم بشكل إيجابى لنتائج شركة "أبل" المالية الشهر الماضي، ولدي الشركتان الآن قيمة سوق أكثر من ثلث حجم اقتصاد المملكة المتحدة وأكبر من اقتصادات تركيا وسويسرا.