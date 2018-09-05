تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و1101 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1215 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم الأربعاء.

وتمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضيتين ذخائر غير مرخصة، و14 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، ومراقب هارب، و4 قضايا سلاح أبيض، واستهداف خصومة ثأرية، وضبط 10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وقضيتين اتجار بالمخدرات، و7 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 88 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و92 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وتنفيذ 412 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.