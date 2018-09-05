قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إن تقرير الحكومة استعرض مشاركة الطلاب في عودة الجماهير للملاعب والإعداد التي ستشارك وتشاهد المباريات من الطلاب بعد القرار بالسماح بمشاركة 5 آلاف مشجع لكل ناد، مضيفًا أنه نبه على ضرورة التزام هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد بالتواجد في المواعيد المحددة وشرح المناهج الدراسية للطلاب.

واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات، بداية من التنسيق الجديد بزيادة 77 ألف طالب عن العام السابق، إذ تم استيعاب حوالي 730 ألف طالب في مختلف الكليات والمعاهد.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم مناقشة استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة ودوري الجامعات الذي سيبدأ من اليوم الأول.