بالصور| اكتشاف مقبرة صخرية شمال شرق هرم سنوسرت الأول باللشت

توصلت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة اللشت في الجيزة، إلى الكشف عن مقبرة صخرية على بعد 300 متر تقريبا من شمال شرق هرم الملك سنوسرت الأول.

وأوضح عادل عكاشة، مدير الإدارة المركزية لآثارالقاهرة والجيزة، أن أعمال الحفائر في منطقة اللشت تتم طبقاً لخطة وزارة الآثار في عمل حفائر في المواقع الأثرية الواعدة.

وأشار أن المقبرة محفورة في الحافة الصخرية للجبل وتتكون من جزئين، الأول عبارة عن فناء مفتوح يؤدي إلى ممر ذو سقف مقبي ومازالت عليها بعض الكتابات الهيروغليفية، ويؤدي إلى صالة مستعرضة يوجد في الناحية الغربية لها مقصورة صغيرة مزينة ببقايا نقوش.

وأضاف عكاشة أن إدارة الترميم الدقيق باللشت تعمل حاليا على أعمال التقوية والترميم اللازم لهذا الجزء من المقبرة.

وعن الجزء الثاني للمقبرة، قال محمد الدالي مدير آثار دهشور واللشت، إنه عبارة عن بئر دفن يوجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، ومساحتة 100 سم في 80 سم، وعلى عمق حوالي 3 متر، ويوجد في الجهة الغربية له من الداخل ممر يؤدي إلى حجرة الدفن الأولي، وهي حجرة غير منقوشة توجد بجوار الجدار الشمالي لها تابوت من الحجر الجيري فارغا، وفي الجدار الجنوبي للحجرة يوجد مدخل لحجرة أخرى تحتوي على تابوت فارغ من الحجر الجيري غير منقوش وله شكل فريد ومميز من الداخل به تشكيلات هندسية غير واضح الهدف منها.

وأضاف الدالي، أن الجهة الجنوبية للبئر يوجد بها مدخل يؤدي إلى حجرات سوف يتم الكشف عنها خلال أعمال الموسم القادم للبعثة.

وأكد ياسر حسن عبدالفتاح مدير عام آثار دهشور واللشت، أنه حتى الآن لم يستدل على اسم أو هوية صاحب المقبرة، لا يوجد بها نقوش توضح ذلك، ولكن المزيد من الأعمال والدراسات ستمكن فريق العمل من تحديد هوية صاحبها.