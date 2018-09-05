تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، أقسام مستشفى شبين الكوم التعليمي بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان علي مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى وفريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

واستمع المحافظ، لشرح من مدير المستشفى عن مبنى الطوارئ الجديد، الذي أكد على الانتهاء من 3 طوابق بالمبني الجديد، وجاري استكمال باقي الطوابق، مؤكداً على أن المبني الجديد سيحدث نقلة في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد المحافظ، أقسام المستشفى مرورًا بعيادات الاستقبال والطوارئ وعيادات الأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلدية والتناسلية ووحدة الغسيل الكلوي وقسم العلاج الطبيعي، فضلًا عن المرورعلي عنابر المرضى، مؤكدًا لهم أنه جاء لخدمتهم وقضاء حوائجهم والتخفيف عنهم.

كما التقى المحافظ، بعدد من الأطباء المتواجدين، وطالبهم بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، معلنًا عقد مؤتمر شهري لمناقشة تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات والكوادر البشرية والموارد المتاحة، بما يعود بالنفع علي المواطن البسيط.

وأكد المحافظ، على إجرائه جولات تفقدية دورية، على كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوي المحافظة، لضمان انضباط العمل والتواجد المستمر للأطباء وأطقم التمريض.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لطلبات المرضى، موجهًا مدير المستشفى والأطباء وأطقم التمريض، بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وبذل مزيد من الجهد وحسن رعاية المرضى، وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لتخفيف آلامهم والحد من معانتهم.