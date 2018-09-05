يكتمل، غدا الخميس، وصول حجاج السياحة وعددهم نحو 36 ألف حاج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، في أخر رحلات الحج السياحي وعلى متنها نحو 144 حاج من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة.

وقال مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة الحج السياحي لهذا العام، إنه سيتقدم بتقرير عن موسم الحج هذا العام إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن موسم الحج هذا العام كان ناجحا، إذ لم يشهد رصد لجان الوزارة المتواجدة في السعودية ارتكاب أي من شركات السياحة المنفذة للحج مخالفات جسيمة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي رصدت خلال الموسم تتمثل في تنظيم بعض الشركات تأشيرات الحج المباشر "الفردية" دون إخطار الوزارة، وسيتم ستطبيق لائحة الجزاءات عليها، والتي تبدأ من الإيقاف 3 أشهرعن العمل وحتى إلغاء الترخيص حال كان الضرر المترتب عن تنظيم تلك التأشيرات كبير، إضافة إلى غياب عدد من المشرفين عن مرافقة الحجاج أثناء تواجدهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأشار شلبي إلى انه سيوصي، في تقريره، بضرورة فتح باب التقدم للحج السياحي العام المقبل مبكرا عن الموسم الحالي، حتى تستطيع الشركات إنهاء جميع تعاقداتها مبكرا وبأسعار أقل، موضحا أنه وفقا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالاهتمام بالحج الاقتصادي الذي خصصت وزارة السياحة 66% من تأشيرات الحج له، والذي يقصده البسطاء ومتوسطي الدخل فلن يتم المساس به الموسم المقبل.