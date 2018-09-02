عادت بعثة الحج للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج، وضمت البعثة عدد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والتي تأتي في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التي توليها القوات المسلحة بأبنائها المقاتلين والعاملين المدنيين بها.

وأشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية واهتمام وتذليل أي معوقات أثناء أدائهم كافة المناسك.