دشن الفنان محمد رمضان هاشتاجًا بعنوان "لا للتزوير"، وذلك في معرض تعليقه علي احتفائه بفيديو لجمهوره، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في إشارة منه لغضبه من تصدر فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني لإيرادات أفلام العيد، فيما جاء فيلمه "الديزل" في المركز الثالث، وفقاً للأرقام الصادرة من غرفة صناعة السينما.

وكان المنتج فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، قد أعلن في مقابلة تليفزيونية معه، احتلال فيلم "البدلة" للمركز الأول، فيما جاء فيلم "تراب الماس" في المركز الثاني، وحل "الديزل" في المرتبة الثالثة.