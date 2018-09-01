قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن غرفة صناعة السينما، كانت المصدر الموثوق لمعرفة أرقام إيرادات شباك التذاكر، ومن المتصدر، في فترة الثمانينات والتسعينيات، لكن حدث اختراق في الغرفة، وأصبح من فيها أصحاب مصالح، واختفى الرقم الموثوق.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي" على شاشة "القاهرة والناس"، أن فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني وأكرم حسني في المرتبة الأولى، يليه "تراب الماس" بطولة آسر ياسين في المرتبة الثانية، ثم "الكويسين" في المرتبة الثالثة، ويأتي بعدهم "الديزل" بطولة محمد رمضان في المرتبة الرابعة.