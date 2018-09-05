أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فتح باب التقدم للدبلومات في تخصصي إدارة الفنادق، والدراسات السياحية بشعبتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف للعام الجامعي 2018 - 2019، حتى 1 أكتوبر 2018.

وأشار رئيس الجامعة إلى إمكانية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد الدبلومتين بالأوراق المطلوبة والمتمثلة في الآتي:

1- أصل شهادة التخرج.

2- شهادة الميلاد.

3- عدد 6 صور شخصية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- موافقة جهة العمل.

6- شهادة معاملة عسكرية (بالنسبة للذكور) إلى مقر كلية السياحة والفنادق بشارع صلاح سالم بجوار مكتب بريد المرماح.