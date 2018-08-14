وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بضرورة العمل على زيادة نشاط مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، والتعاون مع جهات أخرى داخل و خارج مصر من خلال اتفاقيات شراكة حتى يستطيع المركز تأدية رسالته.

جاء ذلك على هامش عقد رئيس جامعة بني سويف، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور خالد عباس حلمي، مدير مركز التعليم الإلكتروني.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم، وجه منصور حسن بضرورة نشر معلومات كافية عن البرامج الجديدة بالمركز حتى يتثنى لمن يرغب في التسجيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عباس، أن المركز بصدد تطبيق عناصر الجودة إداريًا وتعليميًا وهو التطوير والتحسين المستمر من خلال عمل استبيانات طلابية وتحليل وحصر المشاكل، والعمل على إيجاد حلول جذرية، مشيرًا إلى ترشد الاستهلاك في استخدامات لموارد بالمركز وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد.