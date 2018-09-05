لقي سائق توك توك مصرعه اليوم، بعد أن دهسته سيارة نقل ثقيل على طريق "طناح – ميت فارس" في محافظة الدقهلية بالقرب من شبكة كهرباء ميت فارس.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق بني عبيد.

انتقلت مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد سامي الجندي، رئيس مباحث بني عبيد، وتبين مصرع "إبراهيم. م"، سائق توك توك.

وأكد شهود العيان أن سيارة نقل ثقيل "تريللا" صدمت الـ"توك توك" وفرت هاربة مما تسبب في مصرع سائقه.

وتكثف مباحث المركز من تحرياتها للقبض على السيارة الهاربة وحرر عن ذلك المحضر اللازم.