أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، سيقومان بشن حملات أمنية موسعة بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، وذلك لملاحقة المتسولين والباعة الجائلين، خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد يوم 22 سبتمبر الجاري، موضحا أنه سيتم فرض غرامات فورية على المتسولين والباعة الجائلين، مضيفا أن الشركة تواصل العمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم الدفع منذ قليل، بفرق الصيانة على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة الأعطال الطارئة، لإصلاحها بشكل فورى حفاظا على انتظام حركة مسير القطارات، مؤكدا أن جميع الرحلات منتظمة ولا يوجد أى تأخيرات تذكر.