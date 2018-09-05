قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن النيابة العامة قررت إعدام اللحوم التي ضبطت في حي الخليفة والتي بلغت كمياتها 42 ألف كيلو جرام لحوم بلدي غير صالحة، ما تعد أكبر ضبطية لحوم فاسدة في القاهرة.

وأضاف أن النيابة أصدرت قرارا بإعدام المضبوطات، وأنها أعدمت أمس من خلال لجنة مشكلة من الطب البيطري ومباحث التموين.

وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، التي ضبطت في ثلاجة بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي والبالغ كميتها 11340 ألف كيلو جرام، قال الجعويني إن نيابة البحيرة أصدرت قرارا باستمرار التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار آخر.

أشار إلى أن نيابة المنوفية أيضا قررت التحفظ على 40000 لحوم بلدي غير صالحة، ضبطت بالمنطقة الصناعية الرابعة في مدينة السادات، مؤكدا أن العقيد سامح رشاد مباحث تموين الوزارة ورجال مباحث التموين بالمحافظات، يبذلون أقصى جهدهم ويتعاونون مع الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة من أجل ضبط الأغذية الفاسدة حفاظًا على حياة المواطنين.