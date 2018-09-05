نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر، مساء أمس.

وعقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الفنون التراثية في مصر وخارجها مثل فنون النوبة ورسوم المونديال"، وقالت فيها المهندسة نيفين عبدالمنعم، إنه من المعروف أن لمصر فنها وتراثها الخاص الذي يحمل في طياته معاني العادات والتقاليد لبلدنا وموروثاته، بالإضافة إلى تدريبات على آلة العود أدارها الفنان كارم محمود.

كما نظم نادي العلوم بالقصر النشاط الأسبوعي له بقيادة حسن عبدالعزيز، لخلق روح الفكر والابتكار للأطفال وتمكينهم من ممارسة هوايتهم في مجال العلوم.

وفي قصر ثقافة أبورماد أقيمت محاضرة بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" ألقاها الشيخ ناصر محمد كرب أمام مسجد التقوى بأبورماد.

وفى بيت ثقافة "أم الحويطات" نظمت محاضرة بعنوان "كيف نتغلب على أزمة المياة" ألقاها أحمد رضوان، حث فيها على عدم الإسراف في المياة وعدم زراعة المحاصيل التي تستهلك مياة أكثر، إلى جانب الاقتصاد في استهلاك المياه، كما طالب بضرورة إنشاء محطات جديدة لتوفير المياه كحفر الآبار والعيون في الصحراء، واستدل في حديثه بقول الله تعالى في كتابه الكريم "وجعلنا من الماء كل شئ حي".

أما في قصر ثقافة رأس غارب، فأقيمت ورشة فنون تشكيلية للأطفال لتعليم فنون الرسم باستخدام ألوان الباستيل وألوان الخشب.

وعلى جانب آخر تتواصل فعاليات مهرجان المبدع الصغير بالبحر الأحمر، إذ عقد قصر ثقافة الغردقة ورش اكتشاف المواهب في الآداء الحركي، كما أقام بيت ثقافة القصير فقرة في إلقاء الشعر، اكتشف خلالها مواهب متميزة من الأطفال المشاركين، وفي مكتبة الطفل والشباب بسفاجا، نظمت ورشة فنية في الرسم باستخدام أقلام الرصاص وألوان الفلوماستر.