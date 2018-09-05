تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
حجر ركاب طائرة إماراتية في نيويورك بسبب شكوى من أعراض مرضية
الجامعة العربية تدين قرار "إسرائيل" بهدم "الخان الأحمر": "جريمة حرب"
بالفيديو| فشل تجربة طموحة وانفجار حاوية.. سحابة ضخمة تصل السماء
جمال عبدالرحيم: تلقي طلبات الترشح لانتخابات "صحفيين الإسكندرية" السبت
العثور على جثة محاسب داخل شقته بالمنصورة بعد 5 أيام من وفاته
"البترول" ترد على الحكم الصادر ضد مصر بتغريمها ملياري دولار
اختيارات الوطن
في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث
من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا
قبل طرحه رسميا.. معلومات عن كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"
بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد
فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»
كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة
الأكثر قراءة
وزير المالية: صرف رواتب العاملين في الدولة قبل بدء العام الدراسي
عاصفة ترابية تضرب أسوان وإغلاق الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية
بالصور| هطول أمطار خفيفة بـ"أسوان".. و"الأرصاد" تحذر مواطني جنوب الصعيد
بالفيديو| رسالة مؤثرة من محمد صلاح لأول مدرب له فى "ناشئي المقاولون"
بعد وصفه بـ"المثقف".. محمد رمضان يشكر وزير الشباب والرياضة
بالفيديو| "الكهرباء" تنفي فشل مشروع الضبعة: "شائعات مغرضة"
عصام عبد الفتاح ردا على بيان "الأهلي": "لن نسمح بالتدخل في شؤوننا"
بالفيديو| "المثلية" و"الهيروين" سقطات إعلامية أغلقت "LTC"
"الغرف التجارية": خصم 50% على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور
جمارك الإسكندرية تضبط 40 مليون سيجارة مسرطنة قادمة من تركيا
رئيس "السكك الحديد" عن تكدس الركاب على عربات قطار: "فوتوشوب"
مدير أعمال جميل راتب ينفي إيداعه بالعناية المركزة: "بصحة جيدة في بيته"
عاجل