نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، مجموعة من الأنشطة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، مساء أمس، تضمنت محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية".

ألقى المحاضرة الشيخ محمود سليمان واعظ ديني من الأزهر الشريف، وتحدث حول هجرة الرسول والدروس المستفادة من الهجرة وأخلاق النبي، ثم عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، وقدمت مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية ببيت ثقافة التل الكبير، كما أقامت مكتبة أبوصوير الثقافية معرض كتب عن الصحابة والتابعين بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.