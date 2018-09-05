يعاني أغلب المصريين من نقص "فيتامين D"، أستاذ التغذية سامية بباوي تقدم نصائح لمعرفة أعراض نقصه وأضراره وكيفية الحفاظ على نسبته الطبيعية في الجسم.

فيتامين D هو واحد من الفيتامينات الأربعة التي تذوب في الدهون A وD وE وK، فيتامين D له نوعين D2 وD3، فيتامين D3 هو الأهم بالنسبة الإنسان، وهو يمر بعدة مراحل حيث يوجد مواد تحت الجلد عند تعرضها للشمس تتحول وتذهب للكبد ثم تتحول وتذهب للكلى حتى تصل لصورة فيتامين D الذي يستفيد منه الجسم.

وقالت بباوي إن الشمس أهم مصدر من مصادر الحصول على الفيتامين وفي السمك وزيت كبد السمك والبيض، وخصوصًا الصفار والخضروات الورقية.

ذكرت الدكتورة أهميته للأطفال والكبار خصوصًا للعظام، وبالنسبة للأطفال نقصه يسبب لهم كساح وتقوص في القدمين، وبالنسبة للكبار قد يصيبهم بالهشاشة وأمراض القلب وضغط الدم وتصلب الشرايين والاكتئاب.

آلام في العظام والعضلات والشعور بالتعب وبطء في نزول الوزن والشعور بالاكتئاب وسقوط الشعر أهم أعراض نقص فيتامين D في الجسم، نسبة الفيتامين الطبيعية من 20 إلى 100، يعاني الكثيرون من نقصه ويكون لديهم أقل من 20.

يوجد فئات أكثر عرضة للإصابة بنقصه ومنهم أصحاب الأوزان الزائدة والبشرة السمراء والمرأة الحامل.

حذرت الدكتورة سامية من خطورة استخدام واقي الشمس بكثرة رغم أهميته للحماية من الأشعة الضارة لأن الواقي يمنع امتصاص الأشعة وبالتالي يحدث نقص في فيتامين D، ونصحت بضرورة التعرض لأشعة الشمس في الفترة الصباحية من الساعة 10 للساعة 2.