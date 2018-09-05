بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج بأسيوط في حملة مكبرة لإزالة كافة المخلفات وتلال القمامة بمدخل مدينة أبوتيج باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجيلدر وسيارات نقل القمامة كي يتم إنشاء حديقة عامة للمواطنين مكانها.

وقال حسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج بأسيوط، إنه جاري إنشاء حديقة عامة للمواطنين بمدخل مدينة أبوتيج لتكون متنفساً للأسر لقضاء يوم كامل ووجهة حضارية جديدة عقب إزالة تلال القمامة المتراكمة بمدخل المدينة التي تسببت في تأثير نفسي وبيئي على المواطنين تخرج منها روائح كريهة، موضحاً إن الحديقة ستخدم كل المواطنين وتعد خطوة في تحقيق واقع أفضل لأهالي المركز.

وأشار كشك إلى الانتهاء من رفع تلال القمامة والمخلفات بمدخل المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز أبوتيج وعمال الوحدة المحلية بالمركز وبمشاركة نائب ومساعدي رئيس مركز ومدينة أبوتيج على أن يتم إنشاء الحديقة مكانها على الفور لخدمة أهالي المركز، مؤكداً العمل لرفع وتحسين مستوى النظافة بباقي شوارع وميادين المركز، لافتاً إلى تنفيذ حملات نظافة صباحية ومسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية ودورية من التجمعات وتمهيد وتسوية الطرق، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري للعمل على الانتهاء من رصف باقي وصلة الطريق الزراعي "أسيوط – أبوتيج" بالقرب من مدخل قرية باقور.