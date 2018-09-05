"تواضروس" يصل أسيوط لحضور احتفالات "مدارس الأحد" وسط تشديدات أمنية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى محافظة أسيوط، برفقة 22 أسقفا على مستوى الجمهورية إلى دير السيدة العذراء بجبل درنكة.

تأتي زيارة البابا في إطار احتفالات "ليكن نور" بمناسبة الاحتفال بـ"مئوية" مدارس الأحد، الذي تنظمه "إيبارشية" أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مصدر بكنيسة أسيوط، لـ"الوطن"، إنه جرى إنهاء الاستعدادات داخل الدير لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمشاركة في احتفالات "ليكن نور" بدير القديسة مريم العذراء بجبل درنكة، بمناسبة مرور 100 عام، على "مدارس الأحد".

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يلقي البابا عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من دير العذراء بجبل درنكة بحضور لفيف من الآباء والكهنة، ويليه الاجتماع الشهري بالأساقفة، الذين حضروا من مختلف محافظات مصر.

وأضاف المصدر، أن الدخول سيكون بالدعوة الشخصية، والرقم القومي، وجرى الانتهاء من تجهيز ساحات الحضور، لتسع 100 ألف، من شعب الكنيسة الذين سيتوافدون من جميع المحافظات.

وأشار إلى عدم صدور دعوات للصحفيين، أو الإعلاميين لحضور الاحتفال، كما انه لن يكون هناك كاميرات تصوير سوى بث مباشر لقناة "ctv" مرجحًا أن يكون محافظ أسيوط اللواء جمال نورالدين، طلب عدم التصوير.

كما شهد محيط "الدير" انتشارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط، وانتشار لفرق الكشافة الخاصة بالكنيسة.

كما قامت القوات، بإغلاق الطرق المؤدية لـ"الدير"، ومنع السيارات من الدخول عدا السيارات المصرح لها سابقا.

وجدير بالذكر أن "مدارس الأحد" نشأت في الكنيسة عام 1918، على يد مؤسسها حبيب جرجس، ومنتشرة في جميع الكنائس القبطية بمصر، وبلاد المهجر، وتهدف إلى تعليم الأطفال والنشء والفتيان والشباب مبادئ الإنجيل والفضائل الحميدة والأخلاق.