أضافت واشنطن، الأربعاء، جماعة "أنصار الإسلام والمسلمين"، التحالف المتطرف الرئيسي في منطقة الساحل المسؤول عن هجمات مارس في واجادوجو على القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "يهدف هذا القرار إلى منع جماعة أنصار الاسلام والمسلمين من الوصول إلى الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وبحسب البيان، سيتم تجميد أي ممتلكات أو مصالح في الولايات المتحدة لهذه الجماعة المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، ولم يعد بإمكان المواطنين الأمريكيين التعامل معها أو تقديم أي دعم مادي أو مالي لها.