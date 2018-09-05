أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الإنفاق، أن فتاة تدعى "م. أ" عمرها حوالي 18 سنة، طالبة، حاولت الانتحار منذ قليل داخل محطة مترو عزبة النخل؛ بإلقاء نفسها أثناء دخول القطار القادم من محطة المرج متجها إلى حلوان، ما أسفر عن توقف الحركة لمدة 10 دقائق لرفع الفتاة من فوق القضبان بعد إصابتها بكسور وكدمات.

وقال المتحدث الرسمي، إن ضابط الشرطة بالمحطة انتقلوا فورا لمعاينة الحادث وتبين إلقاء الفتاة نفسها أثناء دخول القطار رقم 280 في اتجاه حلوان، ونقلها إلى مستشفى المطرية العام، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات وعودة الحركة لطبيعتها بتأخير 10 دقائق.