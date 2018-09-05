تتكثف وتيرة التحذيرات من "مجزرة" قد يسببها هجوم وشيك لقوات النظام السوري على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، آخر معقل لـ"لفصائل المعارضة والجهاديين"، وذلك قبل يومين من قمة في طهران تجمع تركيا وإيران وروسيا حول النزاع السوري.

وتطلق دمشق مع حليفتها موسكو بشكل شبه يومي تصريحات توحي باحتمال شن هجوم قريب على إدلب التي تسيطر "هيئة تحرير الشام" المعروفة بـ"جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر منها، في وقت دعت واشنطن، رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إلى اجتماع الجمعة، للبحث في الوضع في إدلب.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها لصحافيين على متن طائرته عقب زيارة أجراها إلى قرغيزستان، ونقلتها صحيفة "حرييت" اليوم، من أن "مجزرة خطيرة قد تحصل في حال انهالت الصواريخ هناك"، في إشارة إلى إدلب.

وأضاف "بإذن الله، سننجح في منع النظام من القيام بعملية مفرطة هناك عبر التوصل إلى نتيجة إيجابية في قمة طهران" الجمعة.

وتخشى أنقرة الداعمة للفصائل المعارضة والتي تنشر نقاط مراقبة عدة في إدلب وشمال حلب بموجب اتفاق مع طهران وموسكو لخفض التصعيد في إدلب، تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الى أراضيها من هذه المنطقة السورية المحاذية لها في حال حصول هجوم واسع.

وتؤوي محافظة إدلب مع جيوب محاذية تسيطر عليها فصائل معارضة في محافظات حماة "وسط" وحلب "شمال" واللاذقية "غرب" نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، نصفهم من النازحين، وبينهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم مع مدنيين على مراحل من مناطق عدة في البلاد كانت تشكل معاقل لمقاتلي المعارضة قبل أن يستعيدها النظام.

وحذر البيت الأبيض من أن "ملايين المدنيين الأبرياء معرضون لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران".

مخاوف من هجوم كيميائي

ودعا الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا من جهته إلى تجنب "حمام دم" في إدلب، متحدثاً عن تقارير إعلامية تفيد بأن سوريا حددت العاشر من سبتمبر مهلة للتوصل إلى حلّ قبل شن هجوم شامل على المحافظة.

وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات إلى محيط إدلب استعداداً لعملية عسكرية تزيد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية على نطاق لم تشهده البلاد منذ بدء النزاع قبل أكثر من 7 أعوام.

وجددت قوات النظام، اليوم، قصفها المدفعي على مناطق عدة في غرب إدلب بينها مدينة جسر الشغور، غداة غارات روسية أمس.

وكان القصف توقف لمدة 22 يوماً، وتسببت غارات، الأمس، بمقتل 13 مدنياً بينهم ستة أطفال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف، في بيان، اليوم، إن "أربع طائرات انطلقت من قاعدة حميميم (غرب) نفذت ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة على أهداف تابعة لجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) الإرهابية" في إدلب.

وتخوفت قوى غربية من هجوم كيميائي محتمل في إدلب على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل عشية استعادة قوات النظام سيطرتها على المنطقة، واتهم ناشطون ومسعفون دمشق حينها بالمسؤولية عن مقتل 40 مدنياً جراء تنشق غازات سامة، قبل أن تشن واشنطن مع باريس ولندن ضربات ضد مواقع عسكرية سورية ردا على الهجوم.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم، أن البنتاغون لا يملك أي أدلة تدفعه للاعتقاد بأن فصائل المعارضة في محافظة إدلب السورية يمكن أن تلجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية، رغم أن روسيا أعلنت خلاف ذلك.

وجاء ذلك غداة تحذير البيت الأبيض من أنه "إذا اختار الرئيس بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيميائي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة".

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، في بيان، اليوم، إنه "مع تعرض ملايين المدنيين للخطر، فإن الهجوم على إدلب سيكون تصعيداً طائشا".

وأضافت "على النظام وداعميه وقف حملتهم العسكرية بكافة أشكالها لإتاحة الفرصة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للنجاح".

وقال الأسد، اليوم، خلال استقباله العضو في مجلس الشيوخ في ولاية فيرجينيا الأمريكية ريتشارد بلاك، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، إن "انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأمريكي".

من جهتها، طالبت الدول العشر التي تتمتع بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، اليوم، بـ"حل سلمي" في محافظة إدلب ودعت جميع الأطراف المعنيين إلى اتخاذ "كل التدابير الممكنة" لحماية المدنيين.

قمة حاسمة

وتسبق هذه التحذيرات قمة حاسمة مرتقبة بعد غد الجمعة في طهران حيث يستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيريه التركي أردوغان والروسي فلاديمير بوتين مخصصة لبحث الوضع في سوريا.

وتلعب الدول الثلاث التي تتدخل عسكرياً في سوريا، دوراً مؤثراً في النزاع الذي أوقع أكثر من 350 ألف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011. كما ترعى اتفاق خفض التصعيد الساري في ادلب.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين، اليوم، إن الرؤساء الثلاثة "سيناقشون تدابير تهدف للتوصل إلى تسوية على المدى الطويل واتخاذ إجراءات ملموسة في الحرب ضد الإرهاب وسبل تحسين الوضع الإنساني" في سوريا.

وأوضح إنهم كذلك "سيولون اهتماماً خاصاً بالوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تتركز بقايا الإرهابيين وتحديداً أولئك التابعين لجبهة النصرة".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل "إسلامية" أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

ورأت منظمة العفو الدولية، في بيان، اليوم، أن "حياة ملايين الأشخاص في إدلب أصبحت الآن في أيدي روسيا وتركيا وإيران" التي تملك "السلطة للقيام بما يضمن حماية المدنيين من هذه الهجمات المتواصلة".

وستكون معركة إدلب في حال حصولها، آخر أكبر معارك النزاع السوري بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بهزيمة تلو الأخرى.

وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري خلال العام الحالي، حددت قوات النظام هدفها التالي على أنه إدلب.

ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية في مرحلة أولى على مناطق محدودة ولكن أيضاً استراتيجية مثل جسر الشغور لمحاذاتها محافظة اللاذقية.