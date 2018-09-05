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نائب محافظ القاهرة: أعمال إزالة عقارات مثلث ماسبيرو مستمرة

نائب محافظ القاهرة: أعمال إزالة عقارات مثلث ماسبيرو مستمرة

"الأرصاد": أمطار الخريف هذا العام ستكون عنيفة على مصر

"الأرصاد": أمطار الخريف هذا العام ستكون عنيفة على مصر

نتنياهو يكشف أسباب غلق سفارة إسرائيل بالباراجواي

نتنياهو يكشف أسباب غلق سفارة إسرائيل بالباراجواي

أمطار غزيرة على الكعبة.. والحجيج يستغلونها في الدعاء والطواف

أمطار غزيرة على الكعبة.. والحجيج يستغلونها في الدعاء والطواف

العلماء يحذرون من سلالات بكتيرية جديدة مقاومة للعقاقير

العلماء يحذرون من سلالات بكتيرية جديدة مقاومة للعقاقير

محافظ كفر الشيخ يبحث سبل الحصول على أفضل أداء للكهرباء مع التنفيذيين

محافظ كفر الشيخ يبحث سبل الحصول على أفضل أداء للكهرباء مع التنفيذيين

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"الأرصاد": توقعات بسقوط الأمطار لمدة 3 أيام.. والخريف بدأ مبكرا

"الأرصاد": توقعات بسقوط الأمطار لمدة 3 أيام.. والخريف بدأ مبكرا

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

من طبيب أسنان لرئيس دولة.. عارف علوي يجلس على عرش إندونيسيا

قبل طرحه رسميا.. معلومات عن كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

قبل طرحه رسميا.. معلومات عن كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

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