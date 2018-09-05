أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة بصدد إنشاء عدد من المعارض في كافة المحافظات لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، مشيرًا إلى أن يوم 19 من الشهر الجاري سيشهد افتتاح أكبر معرض لمستلزمات المدراس في أرض المعارض بمدينة نصر، لتوفير كافة المستلزمات في ظل ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس مدينة بنها، معرض مستلزمات المدارس والجامعات واحتياجات الأسرة بمدينة بنها.

وقال الوزير إن المعرض يحتوي على العديد من الباكيات لعرض مستلزمات المدارس وأدوات الدراسة بتخفيض يصل إلى 25% للتخفيف عن كاهل الأسرة خاصةً في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي نشهدها قبل إطلاق الموسم الدراسي من كل عام إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع التموين بالمحافظة لمواجهة جشع التجار.

وأوضح الوزير أن وزارة التموين بصدد إنشاء بورصة لأسعار الفاكهة والخضروات يتم من خلالها تحديد الأسعار في الأسواق بعيدا عن جشع التجار.

وحول ارتفاع أسعار الفاكهة وحملات المقاطع قال الوزير "أنا لست مع مقاطعة الفاكهة ولكن ستقوم الوزارة بإنشاء مجموعه من الأسواق في المحافظات لضبط الأسعار للمستهلك ".

وأوضح الوزير أنه جرى إصدار تعليمات مشدده لكافة وكلاء وزارة التموين على مستوى المحافظات بإلزام الباعة والتجار في المحلات بوضع أسعار المنتجات عليها وكذا نسبة التخفيض عليها أيضا.

وأوضح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أن عمل هذه المعارض تعود بالنفع على أولياء الأمور والأسر المصرية التي تحتاج إلى دعم.

ووعد المحافظ بأنه سيقوم بعمل معرض دائم داخل المحافظة لشباب الخريجين لعرض منتجاتهم والتوفير لمحدودي الدخل وخلق فرص عمل جديدة.