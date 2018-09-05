تابعت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء طارق مجاهد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، حادث انهيار أحد العقارات بسوق السمك بمدينة عزبة البرج.

وتوجهت المحافظ فور انهيار العقار لموقع الحادث للتأكد من تواجد كافة أجهزة الحماية المدنية والتي تقوم بدورها في إزالة الأنقاض.

كما تابعت المحافظ وصول المصابين من الحادث إلى مستشفى عزبة البرج المركزي لتلقي العلاج.

رافق المحافظ أثناء متابعتها اللواء عصام الليثي السكرتير العام، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن مفقودين ليس من بينهم أطفال إثر العقار المنهار في مدينة عزبة البرج دائرة مركز دمياط.

قال مصدر طبي بمستشفى عزبة البرج المركزي في دمياط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه جرى نقل 7 مصابين بجروح وسحجات بسيطة للمستشفى لتلقي العلاج حيث خرج منهم 4 فيما لا زال 3 تحت الملاحظة.

وانتقل لموقع الحادث كلا من الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط والقيادات الأمنية.

وانهار، قبل قليل، عقار مكون من 5 طوابق بمدينة عزبة البرج بمنطقة سوق السمك، وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير.

جرى الدفع بـ10 سيارات الإسعاف لمكان الحادث وأسفر عن سقوط ضحايا لم يتم حصرهم بعد.