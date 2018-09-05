تمكنت مديرية أمن القليوبية، من السيطرة على مواجهات بين الشرطة والأهالي خلال تنفيذ حكم قضائي بإزالة جزء من كوبري مقام على أملاك الري بطوخ، فيما دفعت مديرية الأمن بتعزيزات أمنية للتأكد من السيطرة على الأمور.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بنشوب مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي عزبة أولاد شعراوي الرفاعي، التابعة لطوخ أثناء تنفيذ حكم لصالح الري بخصوص أرض أملاك دولة في جزء من كوبري بمدخل القرية، جرى الدفع بقوات من مديرية أمن القليوبية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة اثنين من المخبرين بمركز شرطة طوخ وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وإحداث تلفيات في 3 سيارات حكومية وضبط 8 من مثيري الشغب وجرى السيطرة على الموقف.