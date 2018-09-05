استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه اللواء أح بحري أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه مهام منصبه كمحافظ للإسكندرية؛ وتمنى قائد القوات للمحافظ دوام التوفيق والرقي والتقدم في منصبه الجديد، وذلك في سبيل رفعة الوطن، مؤكدا روح التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والقوات البحرية.

جاء ذلك بحضور احمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، وحمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد قنصوة روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة والبحرية بالإسكندرية هي أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، مؤكدا التعاون الفعّال والدائم من كافة الجهات خاصة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات البحرية ووقوفهما بجانب المحافظة واستمرار دعمهما في العمل العام ودعم المشروعات الخدمية والمواطن البسيط.