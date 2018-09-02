تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خلال جولة مفاجئة، مساء اليوم، مستشفى أبو قير العام بحي المنتزه ثان، للتأكد من كفاءة عمل المستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبي بالمستشفى.

يأتي هذا في إطار حرصه على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية بالإسكندرية، بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء عادل سلامة رئيس حي منتزه ثان.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضي، وقسم التحاليل ووحدة الغسيل الكلوي.

وأستمع المحافظ إلى طلبات أهالي المرضى، مكلفًا رئيس الحي برفع كفاءة الطرق والأسفلت داخل المستشفى، وكذا توفير الإنارة اللازمة وتوفير كافة احتياجات المستشفى.