توافد عدد من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء للفنانة ألفت عمر في وفاة والدتها، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية.

كان ضمن الحضور عمر هشام سليمان رئيس قنوات "دي إم سي" وسلوى محمد علي، ودنيا عبدالعزيز، والمخرج هاني لاشين.