"جبرائيل" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الراهب المجرد: يهدد الأمن القومي

قدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بلاغًا للنائب العام ضد الراهب المجرد يعقوب المقاري.

وقال "جبرائيل" في مذكرة بلاغه: إن "هذا الراهب الذي تم تجريده ارتكب جرائم النصب والتزوير وانتحال صفة رجال الدين، ويهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأصبح خطرًا على الأمن القومي".

وأضاف "جبرائيل": "الكنيسة المصرية مؤسسة دينية وطنية لعبت دورًا بارزًا في الحياة الوطنية المصرية وقدمت الكثير من أجل الوطن فيجب الحفاظ عليها".

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن "ماكس ميشيل" حينما انتحل صفة البطريرك والأسقف، حصلنا على حكم محو وشطب هذه الصفة، مشيرًا إلى أكثر من 20 شخصية حقوقية وعامة في الداخل والخارج انضموا إلى القضية.