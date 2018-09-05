محافظ سوهاج الجديد: مستعدون لمواجهة السيول

قال أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المحافظة مستعدة للتصدي لموسم السيول، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتبع سياسة الجولات الميدانية، خلال الفترة المقبلة، للوقوف على أحوال المحافظة، والتعرف على شكاوى ومطالب المواطنين، موضحًا: "لا مكان للمخالفات، ومحدش يركن صف تاني أو يقف في الممنوع، والغياب في الوحدات الصحية غير مسموح بها".

وأشاد المحافظ الجديد، بمستوى المراكز الصحية التابعة للحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل الارتقاء بالمستوى الصحي للمحافظة.