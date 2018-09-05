أطفال سوريون داخل أحد الملاجئ فى إدلب «أ. ف. ب»

أكد الجيش الروسى، اليوم، أنه نفذ ضربات استهدفت محافظة «إدلب»، المحافظة السورية الأخيرة، التى تقع تحت سيطرة فصائل إرهابية، باستخدام أربع طائرات استهدفت، أمس، تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابى.

وقال الناطق باسم الجيش الروسى، إيجور كوناشينكوف، فى بيان: إن «أربع طائرات انطلقت من قاعدة حميميم نفّذت ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة على أهداف تابعة لجبهة النصرة (أو هيئة تحرير الشام، كما باتت تُعرف)». وتأتى الضربات الروسية وسط مؤشرات قوية على استعداد الحكومة السورية بدعم روسى لشن عملية عسكرية فى «إدلب».

التليفزيون الإسرائيلى: أمريكا طلبت عدم ضرب أهداف إيرانية

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم، أن روسيا تعمل بشكل انتقائى وبدقة فى سوريا. وأضاف «ريابكوف»، رداً على طلب الصحفيين تأكيد ما إذا كانت العملية العسكرية فى «إدلب» قد بدأت: «من وجهة النظر العسكرية، الأمر حول بدء العملية العسكرية سيكون أكثر وضوحاً، بعد أن يعقد قادة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، محادثات غداً فى طهران».

وكذّب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، ما تداولته وسائل الإعلام من أنه «أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس بالقضاء على الرئيس السورى بشار الأسد، العام الماضى»، معتبراً أن ما جاء فى هذه التصريحات «مجرد احتيال وخداع لعامة الشعب».

من جهة أخرى، قال نائب قائد القوات الروسية فى سوريا، سيرجى كورالينكو، اليوم: إن المهندسين السوريين المتخصّصين فى التخلص من القنابل، الذين تم تدريبهم على يد خبراء روس، سيبدأون إزالة الألغام من المنطقة منزوعة السلاح بالقرب من مرتفعات الجولان على الحدود مع إسرائيل، بعد تطهيرها من المسلحين.

وفى سياق آخر، طلبت واشنطن من إسرائيل، عدم ضرب أى أهداف إيرانية فى العراق، حسب ما نقلته، اليوم، القناة الأولى الإسرائيلية.