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"صحة سوهاج" تنفي وفاة طفل بسبب حقن «السيفترايكسون»

"صحة سوهاج" تنفي وفاة طفل بسبب حقن «السيفترايكسون»

انتشال جثمان الضحية الثالثة في عقار عزبة البرج المنهار

انتشال جثمان الضحية الثالثة في عقار عزبة البرج المنهار

15سبتمبر.. انطلاق مسابقة المهرجان الحر للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

15سبتمبر.. انطلاق مسابقة المهرجان الحر للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

الفقي: العلاقات بين مصر والصين عاشت أفضل فتراتها في حكم عبدالناصر

الفقي: العلاقات بين مصر والصين عاشت أفضل فتراتها في حكم عبدالناصر

العثور على جثث أسرة كاملة داخل منزلهم بالقليوبية

العثور على جثث أسرة كاملة داخل منزلهم بالقليوبية

إبراهيم الفقي: الغزو الثقافي الصيني بدأ وستتضح آثاره على المدى البعيد

إبراهيم الفقي: الغزو الثقافي الصيني بدأ وستتضح آثاره على المدى البعيد

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«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

«الأرصاد» تحذر: أمطار لمدة 72 ساعة على الصعيد تصل إلى السيول

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بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

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منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

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