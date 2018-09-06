15سبتمبر.. انطلاق مسابقة المهرجان الحر للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

تطلق اللجنة الفنية العليا بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس مسابقة "المهرجان الحر الثالث للتمثيل المسرحي"، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 25 من نفس الشهر على مسرح الإدارة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يعتبر المهرجان الحر امتدادًا لمهرجان الاكتفاء الذاتي الذي يتم في الفصل الدراسى الأول والمسابقة المسرحية الكبرى في الفصل الدراسي الثاني، وتعتمد فلسفته على إطلاق الحرية لطلاب الكليات المختلفة في التعاون مع بعضهم لإنتاج عرض مشترك لا يعتمد على طلبة كلية واحدة لإعطاء فرصة أكبر للإبداع واستغلال العطلة الصيفية.

ويشترك فى المهرجان 10 عروض مسرحية يتم تحكيمهم فنيا في إطار تسابقى بواسطة كوكبة من شباب فناني مصر الموهوبين ليصل إنتاج الجامعة من العروض المسرحية لهذا العام أربعون عرضا.