"صحة سوهاج" تنفي وفاة طفل بسبب حقن «السيفترايكسون»

نفت الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الأخبار المتداولة بشأن وفاة طفل بسبب حقن «السيفترايكسون».

وقالت وكيل الوزارة، إن مديرية الصحة لم تتلق أي بلاغات بخصوص هذا الشأن، موضحة أنها تلقت عدة استفسارات من صحفيين اليوم عن هذا الخبر ونفت الواقعة.

وكان الدكتور حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قال في تصريحات صحفية أن الشعبة تلقت شكاوى متعددة من تكرار حدوث حالات حساسية «على غير العادة» من حقن السيفترايكسون.

وأضاف ن هذه المادة هي التي تسببت في وفاة طفلة البحيرة مؤخرا وطفل بسوهاج قبل أسبوع بسبب الحساسية من هذه المادة الفعالة.