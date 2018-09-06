شن عدد من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج يحمل اسم "قطر تُدمر العراق"، حيث استنكر المعلقون عودة دور قطر مجددًا في تأجيج الفتن والصراع الداخلي في العراق، بترويج شائعات حول الأوضاع في البصرة، وكان للنظام القطري دور كبير في إثارة الفوضى بالعراق عن طريق دعم الميليشيات المتطرفة.

وتداول المعلقون مقطع فيديو يبرز دور قطر في تدمير العراق عن طريق دعم الميليشيات المتطرفة، التي تساهم في تأجيج الوضع الداخلي، حيث فتحت قطر أراضيها أمام القواعد العسكرية لأمريكا، لضرب العراق وإغراقه في الفوضى.

كما أن الفيديو تضمن استمرار فضائية "الجزيرة" في تأجيج الصراع بنقل خطابات قادة "داعش" إلى العالم، وبعد تحرر العراق من التنظيم الإرهابي عادت لتؤجج الفتنة مجددا في البصرة لتستمر يد الخراب في المنطقة.