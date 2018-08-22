دمرت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، 3 أنفاق لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، كما فككت 10 عبوات ناسفة، خلال عملية تمشيط بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان لها، إن قواتها نفذت عملية تمشيط لقرية مزيريرة في قضاء الحويجة (55 كلم جنوب غرب مدينة كركوك) بحثا عن إرهابيي "داعش" المتخفين ومخلفاتهم الحربية، وأضافت القيادة أن القوات "تمكنت من تفكيك 10 عبوات ناسفة وتدمير 3 أنفاق تستخدم كمقرات للعناصر الإرهابية وتحوي تجهيزات ومؤن مختلفة"،وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وتأتي العملية ضمن عمليات تمشيط متواصلة منذ مطلع الشهر الماضي بحثًا عن خلايا تنظيم "داعش" والتي تزايد نشاطها مؤخرًا. وفي محافظة نينوى، تمكنت مديرية شرطة ربيعة من قتل انتحاريين اثنين من "داعش" يرتديان أحزمة ناسفة، بحسب تصريح صحفي للواء الركن حمد نامس الجبوري، قائد شرطة المحافظة.

وأضاف الجبوي أن "الانتحاريين كانا يستقلان دراجة نارية وقاما بالدخول إلى قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة شمال غرب مدينة الموصل وتم قتلهما بعد الاشتباه بهما".