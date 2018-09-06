مساعد وزير الخارجية الأسبق: جولات السيسي الخارجية "ستعود بالخير"

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية الأخيرة، حلقة في سلسلة من الانفتاح الأكبر سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا مع الدول، لافتا إلى أن هذه العلاقات ستعود بالخير في مجال التجارة.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي منذ توليه منصبه جاب القارة الإفريقية وعددا من الدول الأوروبية والعالمية، واستخدمت مصر الأداة الرئاسية في العلاقات الخارجية التي تؤثر في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في مصر.

ولفت بيومي إلى أن الفترة السابقة شهدت قلة الجولات الخارجية، نظرًا لكبر سن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم فترة الثوارت التي مرت بها مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جاب القارة الإفريقية وروسيا والصين والعالم العربي عدة مرات.