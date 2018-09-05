أشاد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بالتعاون المصري الصيني، قائلًا: "الانفتاح على الصين من حسنات الرئيس السيسي في ملف العلاقات الخارجية".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" مساء اليوم: "من مميزات العلاقات مع الصين أنها لا تقوم بممارسة ضغوط سياسية أو فرض شروطها على الطرف الآخر".

وتابع: "الصين انفتحت على دولة الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات، لكن هذا لا يمنع أنهم متعاطفين ومتحمسين للقضية الفلسطينية".

وشدد الفقي، على ضرورة أن تستفيد مصر من الانفتاح الصيني على دول العالم، وذلك بتوقيع عقود طويلة المدى في مجال الصناعة، معتبرًا أن الثورة الصناعية غيرت وجه العالم، ومستبعدًا أن تتم أي حركة نهضة بدون الاهتمام بتطوير الصناعة.