فيديو| مشادة بين صحفي ورئيس جامعة دمنهور.. والأخير يغلق الهاتف في وجهه

نفى الدكتور صالح عبيد، رئيس جامعة دمنهور، ما تم تداوله عن وجود فرع لجامعة دمنهور بالإمارات العربية المتحدة.

ونشبت مشاداة بين عبيد وبين الكاتب الصحفي رفعت فياض، بسبب قيام الأخير بنشر موضوع عن إدعاء جامعة دمنهور بافتتاح فرع لها للتعليم المدمج بدولة الإمارات، وذلك خلال مداخلة هاتفية بينهما، ضمن فقرات برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار".

وأكد عبيد أن "الجامعة تقدم خدمة التعليم المدمج والتي تم إقرارها كبديل للتعليم المفتوح"، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تدعى وجود فرع بالإمارات لها.

من جانبه قال فياض إن الجامعة أعلنت عن ذلك، وإن المستشار الثقافي المصري بدولة الإمارات أصدر بيانا رسميا نفى فيه ذلك، مؤكدا على عدم وجود أي فرع لجامعة مصرية بالإمارات.

وأغلق رئيس الجامعة الهاتف في وجه فياض بعدما واجهه بعدم حصول الجامعة على ترخيص بتقديم التعليم المدمج، وأن الجامعة أعلنت أنها ستقدم التعليم المدمج دون الحصول على التراخيص اللازمة.