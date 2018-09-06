لقي فني تبريد وتكييف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الأولى علوي بمبنى الإدارة المركزية بجامعة سوهاج، أثناء تركيب تكييف، ونقلت الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بورود بلاغ من المستشفي الجامعي بوصول عبدالرحمن محمد شعبان محمد (18 عاما - طالب يعمل فني تكييف بشركة خاصة - يقيم بناحية أولاد نصير) جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص وسؤال خال المتوفى لطفي دياب بكري علي، 37 عاما صاحب شركة فري آير للتكييفات الكائنة دائرة القسم محل عمل المتوفة ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام ابن شقيقته بتركيب جهاز تكييف بمبنى الإدارة المركزية "الطابق الأول علوي" بجامعة سوهاج الكانئة دائرة القسم اختل توزانه وسقط أرضا، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ والصدر والبطن ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3070 إداري القسم لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.